Konyalılar ve Karadenizliler Derneklerinden Başkan Böcek'e ziyaret - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyalılar ve Karadenizliler Derneği üyelerini kabul etti. "Antalya'da yaşayan herkesi hemşehrimiz olarak kabul ediyoruz" diyen Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sosyal projede hemşehri derneklerinin yanında olduklarını ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Ocak 2020'de tüzel kişiliğe kavuşan Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri ile birlikte makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Böcek, uzun yıllar Antalya Konyalılar Derneği Başkanlığı yapan Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz'e yeni görevinde başarılar diledi.



Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hemşehri derneklerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Böcek, "Biz insanlarımızı Konyalı, Antalyalı diye ayırmıyoruz. İnsanın doğduğu yer değil, doyduğu, oturduğu yerdir önemli olan. Bu nedenle Antalya'da yaşayan herkes bizim hemşehrimizdir. Hep beraberiz" dedi.



"Güzel çalışmalara imza atacağız"



Akdeniz Konyalılar Federasyonu Hasan Hüseyin Cengiz de federasyonun 14 Ocak 2020 tarihinde tüzel kişiliğine kavuştuğunu hatırlatarak, Federasyon olarak ilk ziyareti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdiklerini söyledi. Cengiz, Böcek'e görevinde başarılar dileyerek Büyükşehir Belediyesi ile güzel projelere ve çalışmalara imza atmak istediklerini belirtti.



Böcek'in diğer konukları da Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. Dernek üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Böcek, hizmetleri hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği günden bu yana geçen 10 aylık sürede kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan Böcek, 'Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız' anlayışı ile çalıştıklarını hatırlattı.



Karadenizliler Dernek Başkan Yardımcısı Eyüp Aktaş da Böcek'e Karadenizli hemşehrileri adına teşekkür ederek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi içerisinde bütün hemşehrilerimizle beraber Antalya'mızı kalkındıracağız. Bize olan ilginizden desteğinizden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu - ANTALYA