Konyaltı'na modern muhtarevleri - Son Dakika

Konyaltı'na modern muhtarevleri

16.10.2020 13:25
Konyaltı'na modern muhtarevleri, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu ve Zümrüt mahallelerine modern muhtarevleri yaparak vatandaşların muhtarlıklarda daha kaliteli hizmet almasını sağladıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gürsu ve Zümrüt mahallelerine modern muhtarevleri yaparak vatandaşların muhtarlıklarda daha kaliteli hizmet almasını sağladıklarını söyledi.

'Muhtarlar bizim çalışma arkadaşımız' diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, muhtarevi ihtiyacı olan mahallelerin bu isteklerini yerine getiriyor. Bu kapsamda Gürsu Mahallesi 338 sokak ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimine yapımına başlanan Gürsu Mahallesi Muhtarevi kısa zaman içinde bitti. 13 metrekare muhtar odası, dinlenme alanı, mutfak ve tuvalet ile 50 metrekare büyüklüğü sahip muhtarevi, modern yapısı ile dikkat çekiyor. Konyaaltı Belediyesi bir diğer muhtarevini ise Zümrüt Mahallesi'ne kazandırdı. Mutfak, dinlenme alanı ve muhtar odası ile birlikte 40 metrekare alana sahip Zümrüt Mahallesi Muhtarevi de tamamlandı. Zümrüt Mahallesi'ne yapılan muhtarevi ile birlikte Zümrüt Cami'nde vatandaşların kullanabilmesi için yeni tuvalet yapıldı.

"Muhtarla belediye uyum içinde"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda 39 mahallenin bulunduğunu söyledi. Başkan Esen, muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Muhtarlarımız, bizlerin mahallelerdeki gözü kulağıdır. Vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlerimize ileterek, kısa zaman içinde çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın rahat bir çalışma ortamında hizmet verebilmesi noktasında desteklerimiz devem edecek. Muhtarevi olmayan mahallelerde muhtarevi yapma çalışmalarımız sürüyor. Gürsu ve Zümrüt mahallelerimizin muhtarevlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.

"Yakıştı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, "Gürsu Mahallemizin kurumsal kimliğe sahip bir muhtarevi yoktu. Semih Esen, kısa zamanda muhtarevimizi tamamladı. Muhtarevimiz de mahallelimiz için küçük bir atölye alanı mevcut. Gençlerin ve öğrencilerin ders çalışma alanı yanı sıra dünya ve Türk edebiyat klasiklerinin bulunduğu küçük bir kütüphanemiz bulunuyor. Muhtarevimiz, Gürsu'ya çok yakıştı" diye konuştu.

Zümrüt Mahalle Muhtarı Bekir Ertuğrul ise Konyaaltı Belediyesi'nin mahalleye böyle bir muhtarevi kazandırmasının önemli olduğunu söyledi. Muhtar Ertuğrul, daha önce muhtarevlerinin olmadığını, artık vatandaşların dertlerini dinleyebileceği bir yeri olduğunu söyledi. Ertuğrul,Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANTALYA

Konyaltı'na modern muhtarevleri
Konyaltı'na modern muhtarevleri
Konyaltı'na modern muhtarevleri
Konyaltı'na modern muhtarevleri

Değerli Taş, Semih Esen, Konyaaltı, Gürsu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaltı'na modern muhtarevleri - Son Dakika

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