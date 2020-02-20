KONYARAY için imzalar atılacak - Son Dakika
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KONYARAY için imzalar atılacak

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile hayata geçireceği KONYARAY Banliyö Hattı'nın imzaları cuma günü atılacak.

KONYARAY için imzalar atılacak, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile hayata geçireceği KONYARAY Banliyö Hattı'nın imzaları cuma günü atılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun tarafından atılacak imza töreni Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay, Konya için önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini belirtti.

Açıklamada Altay'ın şu sözlerine yer verildi:

"Konya'nın merakla beklediği banliyö hattının Antalya çevre yolu köprüsünden, organize sanayi bölgelerine kadar çift hat olarak hizmet vermesi planlanıyor. Hattın hizmete girmesiyle her gün 100 bine yakın insanın gidip geldiği organize sanayi bölgelerine ulaşım daha hızlı ve konforlu olacak. Metro ile şehrimizin standardını yükseltecek yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet üyelerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a, tüm çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Sayın Valimize, Demiryolları Genel Müdürümüze şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun."

Uğur İbrahim Altay, Ali ihsan, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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