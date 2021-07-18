- Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı

KONYA - Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Konyaspor, 29 Haziran'da Kayacık Tesisleri'nde başlayan 2021-2022 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular mobilizasyon ve core çalışması yaptı. Antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 21 Temmuz'da 2. etap kamp çalışmaları için Erzurum'da toplanacak ve ilk antrenmanını 22 Temmuz'da gerçekleştirecek.