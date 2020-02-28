Konyaspor 153 gün sonra sahasında kazanma peşinde! - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor 153 gün sonra sahasında kazanma peşinde! - Son Dakika Spor

Konyaspor 153 gün sonra sahasında kazanma peşinde!

6 saat önce

Taraftarı önünde son olarak, 29 Eylül 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi.

Konyaspor 153 gün sonra sahasında kazanma peşinde!, System.String[]

Taraftarı önünde son olarak, 29 Eylül 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi.


İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.


Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.


153 gün sonra sahasında kazanma peşinde


İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde galip gelerek 153 gün sonra sahasında 3 puan alma peşinde.


İç sahada kazandığı son maç olan Kayserispor müsabakasını 29 Eylül 2019 tarihinde oynayan yeşil-beyazlılar, aradan geçen 8 karşılaşma ve 153 günün ardından yarın Kasımpaşa mücadelesinde galip gelmek için ter dökecek.


Konyaspor, taraftarı önündeki son 8 lig maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Beşiktaş (0-1), Gaziantep FK (0-0), Trabzonspor (0-1), Galatasaray (0-3), Yukatel Denizlispor (0-0) ve Göztepe'ye (1-3) karşı kazanamadı.


Ligin 24. haftasına 21 puanla 15. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek orta sıralara yükselmeye de çalışacak.


Günbaş: "Kasımpaşa maçıyla yükselişe geçeceğiz"


Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Günbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş haftalarda özellikle iç sahada galibiyet ve gol sıkıntısı yaşadıklarını hatırlattı.


Önlerindeki Kasımpaşa maçında bu kötü gidişi noktalamak istediklerini ifade eden Günbaş, "Geçtiğimiz haftalarda maalesef bazen şanssızlık bazen de bireysel hatalardan puanlar kaybettik." diye konuştu.


Taraftarların bu zorlu dönemde takımı desteklemeye devam etmesini isteyen Günbaş, şunları kaydetti:


"Kasımpaşa maçıyla inşallah bir çıkış yakalayacağız. Bu çıkışla birlikte hedeflediğimiz, arzuladığımız yere doğru hızla ilerleyeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bundan sonra inşallah galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Önümüzde önemli bir karşılaşma var. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bu haftadan itibaren umduğumuz ve hedeflediğimiz puanları almaya başlayacağız. Takımımız iyi bir ivme kazandı. Daha iyi oynuyoruz. Artık gol atıyoruz ve pozisyonlara daha fazla girmeye başladık. Bülent (Korkmaz) hocamızla ilk galibiyetimizi bu hafta inşallah Kasımpaşa maçında alacağız. Bundan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umuyoruz."


Kayserispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:47 
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