Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza törenine Konyasporlu yöneticiler Mehmet Akcan ve Burak Dağlı katıldı. Futbolcular Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formayı giymeye devam edecek.

32. haftası geride kalan sezonda Soner Dikmen 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil-beyazlı formayı giydi.

(Abdulğani Çiftçi/ İHA)