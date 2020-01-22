Konyaspor 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
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Konyaspor 3 eksikle çalıştı

6 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü.

Konyaspor 3 eksikle çalıştı, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda iki grup halinde ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Sahada gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman10'a 10 oyun ve 5'e 5 oyunla tamamlandı. Riad Bajic'in saha çalışmasına katılmadığı antrenmanda Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun fizyoterapistler yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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