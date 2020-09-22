Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Santrafor Kravets'in 23 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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