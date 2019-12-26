Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper lig'in 17. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper lig'in 17. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.


Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile tamamlandı. Antrenmana ameliyat olan Ferhat Öztorun ile tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ozan Can Oruç katılmadı. - KONYA

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Kayacık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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