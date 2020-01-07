Konyaspor'a Brezilyalı santrfor - Son Dakika
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Konyaspor'a Brezilyalı santrfor

7 saat önce

Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'a Brezilyalı santrfor, System.String[]

Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hücum hattını Rogerio Thuram ile güçlendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Thuram, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım" dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti. 1.5 yıllığına Konyaspor'a kiralık olarak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.

(İHA)

Lilian Thuram, Konyaspor, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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