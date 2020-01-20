Konyaspor'a Brezilyalı sol bek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor'a Brezilyalı sol bek - Son Dakika

Konyaspor'a Brezilyalı sol bek

7 saat önce

Konyaspor, sol bek Guilherme Sitya ile 1.5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'a Brezilyalı sol bek, System.String[]

Konyaspor, sol bek Guilherme Sitya ile 1.5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkisinde forma giyen Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı.

İmza töreninde konuşan Brezilyalı futbolcu Guilgherme, " Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1.5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Guilherme Sitya 12 numaralı formayı giyecek.

(İHA)

Konyaspor, Polonya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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