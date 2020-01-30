Konyaspor'a Slovak transfer

Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basına ve taraftara kapalı gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Slovak oyuncunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak 29 numaralı formayı giyecek" denildi. - KONYA