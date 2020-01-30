Konyaspor'a Slovak transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'a Slovak transfer - Son Dakika Spor

Konyaspor'a Slovak transfer

6 saat önce

Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Konyaspor'a Slovak transfer, System.String[]

Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basına ve taraftara kapalı gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Slovak oyuncunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak 29 numaralı formayı giyecek" denildi. - KONYA

Konyaspor, Zenit, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti
İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Erdoğan'ın yanındayız İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:51:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor'a Slovak transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]