Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı
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Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

1 saat önce

Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı, System.String[]
Konyaspor, oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yeniden anlaşma sağlanarak 2 yıl daha uzatıldığını bildirildi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen törende sözleşmesini uzatan oyuncu geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak gittiği Denizlispor'da tamamladı. 9 yıl aradan sonra Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan kadroda yer alarak istikrarlı performansıyla dikkat çeken defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı 32 maçta forma giyerek 2 de gol kaydetti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37 Kaynak: İHA
Abdülkerim Bardakcı, Denizlispor, Konyaspor, Konya, Spor
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