Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)