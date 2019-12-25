Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç ve Yevhen Opanasenko katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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