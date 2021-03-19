Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
19.03.2021 00:57
Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Çalışma, savunma-hücum organizasyonları üzerine yapılan topla oyunla devam etti. Çift kale maçla antrenman tamamlandı. - KONYA
Son Dakika Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı