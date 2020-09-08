Konyaspor, Ali Turan ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, 8 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli stoper Ali Turan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleri kullanıldı.