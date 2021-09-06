Konyaspor, Altay maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında ağırlayacağı Altay maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdmanda gruplara ayrılan futbolcular, topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Çalışmalara ülke milli takımlarında bulunan oyuncular katılmadı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)