Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Konyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Isınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonuyla devam eden idman, mobilizasyon ve koordinasyon çalışmasının ardından 15 dakikalık koşuyla sona erdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı

Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu