Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

16.12.2020 16:02
Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma gruplar halinde dar alanda yapılan pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi. - KONYA

Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupası, Konyaspor, Altınordu, Kayacık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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