Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Pas ve çeşitli top oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

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