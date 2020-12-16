Konyaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından tamamlandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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