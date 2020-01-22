Konyaspor, altyapıdan Şener Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, altyapıdan Şener Kaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, altyapıdan Şener Kaya ile sözleşme imzaladı

13 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, kulübün akademi futbolcusu 17 yaşındaki Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Konyaspor, altyapıdan Şener Kaya ile sözleşme imzaladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, kulübün akademi futbolcusu 17 yaşındaki Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende, açıklamalarına yer verilen Kaya, gözünü Konyaspor'da açtığını belirtti.

Yıllarca Konyaspor formasına hizmet etmek istediğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu dönem içinde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eğitimimize verdik. Sonunda da şükürler olsun ki; bu noktaya geldik. Aslında futbol akademisinde forma giyen arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübümüze, şehrimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Allah utandırmasın."

Genç oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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