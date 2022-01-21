SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı - Son Dakika

SPOR Konyaspor, Amilton ile anlaştı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Antalyaspor'da forma giyen forvet Amilton Minervino da Silva'yı renklerine bağladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine Amilton ve yönetim kurulu üyesi Osman Öztürk katıldı. 93 numarayı giyecek olan Amilton, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.