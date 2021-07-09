Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi

İTTİFAK Holding Konyaspor, 24 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, Bosna Hersekli ön libero Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amir, 18 numaralı yeşil-beyazlı formasını 2023-2024 sezonu sonuna kadar terletecek. Konyaspor Kulübü'nün resmi sitesinde 'Sonsuza dek Konyaspor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim' dediği Konya'da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.