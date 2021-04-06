Konyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım, mücadelenin son çalışmasını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdi. Tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Eray Birniçan ise Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. - KONYA