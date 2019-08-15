Konyaspor, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı
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Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.
Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:03 Kaynak: DHA
, MKE Ankaragücü
maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenman taktik oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Serkan Kırıntılı
, Volkan Fındıklı
ile Paolo Hurtado katılmadı.
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