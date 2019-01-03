Konyaspor, Antalya'daki İlk Çalışmasını Yaptı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıklarına 9 günlük iznin ardından Antalya'da yaptığı antrenmanla başladı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıklarına 9 günlük iznin ardından Antalya'da yaptığı antrenmanla başladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 3 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sağanak altında yapılan idman, çift kale maç ile tamamlandı.



Antrenmana, tedavisine devam edilen Uğur Demirok ile Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay, Deni Milosevic ve Yevhen Opanasenko ise fizyoterapist yönetiminde ayrı çalıştı.



Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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