Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun son maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Takımda sakatlıklarının tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Deni Milosevic, Marin Anicic, Musa Çağıran, Oğuz Kağan, Artem Kravets, Marko Jevtovic, Samuel Eduok ve Ozan Can Oruç maç kadrosunda yer almıyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. - KONYA