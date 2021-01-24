Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
24.01.2021 16:41
Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz.
Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." dedi.
Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gösterilen performansın kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Disiplinli ve daha kontrollü bir şekilde oynadıklarında, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade eden Yanal, "Devreyi bitirdik. Önümüzde daha çetin bir dönem var. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." diye konuştu.
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