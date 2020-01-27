Konyaspor ara vermedi - Son Dakika
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Konyaspor ara vermedi

7 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 20'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Süper Lig'in 19'uncu haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 20'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 4'e 2 ve tempolu koşu çalışması ile sürdürdü. Antrenman 6'ya 6 çift kale maç ile sona erdi. Yarın dinlenecek olan yeşil beyazlılar Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürücek.


- Konya
Antalyaspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
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