Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri

6 saat önce

Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi.

Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu | Transfer haberleri, System.String[]

Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi.


Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.


Konyaspor, Yunanistan'ın Pas Lamia takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı.


Transfer komitesinin tecrübeli forvetle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, golcü futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Transferin yarın akşama kadar sonuçlanacağı, Thuram'ın takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.


Yunanistan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:03 
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