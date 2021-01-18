Son dakika haber... Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
18.01.2021 19:41
Son dakika haberi... Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, savunmanın sağında ve orta sahada oynayabilen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
Barış Yardımcı, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadıköy'de bir gol daha! Fenerbahçe, golcüleriyle farka koşuyor Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı