Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Konyaspor'un maç öncesi yaptığı İzmir paylaşımı dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından maçta yer alacağı kadroyu paylaşan yeşil beyazlılar, görselde futbolcu isimleri yerine İzmir'in ilçelerine yer verdi.
"Yanınızdayız İzmir" etiketiyle yapılan paylaşımın görselinde yer alan 11'de Bayraklı, Seferihisar, Bornova, Urla, Gaziemir, Güzel bahçe, Konak, Narlıdere, Karşıyaka, Çiğli, Karabağ isimleri kullanıldı.
Görselde İzmir'in geri kalan 19 ilçesine de yer veren Konyaspor, Başakşehir maçına Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets 11'i ile çıktı.
Konyaspor'un paylaşımı;
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