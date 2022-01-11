Üye Girişi
Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

11.01.2022 13:07
Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

Gelen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİİttifak Holding Konyaspor'un, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ ERTELENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDİLDİ

İttifak Holding Konya spor'un, futbolcuları Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi  için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmat Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun"denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından  'Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Ahmet Çalık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Konyalı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.


Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)
Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)
Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)
YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3) - Son Dakika


Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları         
13:04
Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak         
12:56
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:17:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement