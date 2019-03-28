Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Konyaspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

37 dakika önce

Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 ve üç seri olarak üç takımla yapılan 4'e 4 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman HIIT koşuları ile sona erdi.

Antrenmana Adanaspor ile oynanan özel maçta 90 dakika forma giyen oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne, Moryke Fofana ile milli takımdan henüz dönmeyen Abdou Razack Traore'nin katılmadı. Mustapha Yatabare ve Mücahit Atalay takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde, milli takımdan dönen Deni Milosevic ise takımla birlikte çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:38 Kaynak: DHA

Spor
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