Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.


Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:45 
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