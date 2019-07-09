Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten: Transferde nokta atışı yapacağız
1 saat önce
KONYASPOR Basın Sözcüzü Güven Öten, en fazla 3-4 transfer düşündüklerini belirterek, nokta atışı yapacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
KONYASPOR Basın Sözcüzü Güven Öten, en fazla 3-4 transfer düşündüklerini belirterek, nokta atışı yapacaklarını söyledi. Kayacık
Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konyaspor
Basın Sözcüsü Güven Öten, transfer konusunda taraftarın rahat olmasını istedi. Güven Öten, "Tabii ki transfer döneminde takip ediyoruz, gereken şeyler mukakkak yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Teknik ekibin bize bildirdiği süreçte ilerliyoruz. Piyasayı biliyorsunuz; yeni açılan transfer dönemlerinde rakamsal noktada çok afaki noktalarda. Biz tekliflerimizi yapıyoruz, kenara çekilip bekliyoruz. Burada Konyaspor'un bir kuruşu bizim için hepimiz için çok önemli. Bugün Anadolu'daki takımlar arasında da günlük transfer yapan bir takım da yok. Biz zaten maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz. Takımımız 25 kişiyle kampa gitti. Bu sayı oldukça yüksek. Anadolu takımlarında 13-14 kişilik takımlar biliyorum ben. Hocamızın da gözlemleyeceği, kampta bakacağı kişiler var. Futbol
şubemiz bu konuda çok titiz davranıyor. Nokta atışıyla, hata yapmadan en iyisi muhakkak olacak. Tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun. Hocamız zaten gerekeni söyledi. Biz de onun direktifleri doğrultusunda yönetim olarak gerekeni yapacağız" dedi.
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