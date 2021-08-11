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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Açıklaması - Son Dakika

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Açıklaması

11.08.2021 00:58
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Açıklaması, System.String[]

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen transfer çalışmalarının hızlandığını belirterek, takıma maksimum fayda sağlayabilecek oyuncular üzerinde durduklarını söyledi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen transfer çalışmalarının hızlandığını belirterek, takıma maksimum fayda sağlayabilecek oyuncular üzerinde durduklarını söyledi. Teknik Direktör İlhan Palut ise, doğru isimlerle transferi kapatmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Aslında istesek transferi çoktan kapatmış bir kulüp olabilirdik ama bu noktada doğru oyunculara gitmek lazım" dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve Teknik Direktör İlhan Palut, medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Özgökçen ve Teknik Direktör Palut açıklamalarda bulundu. Takımın Konya'da 28 Haziran'da kampa başladığını ve daha sonra Erzurum'a kampa gittiğini söyleyen Fatih Özgökçen, "Hocamızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde çok faydalı bir kamp olduğunu söylediler. Orada Antalyaspor'la hazırlık maçı yaptık, Erzurumspor'la yaptık. En nihayetinde de takımın dönüşü akabinde dün Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yapıldı. Tabii bu maçlar takımların eksiklerini görme açısından faydalı oluyor. Ama net bir kanaat bildirme değildir. Her takımın kendine göre eksiklikleri ortaya çıkıyor. Bu eksiklerin nasıl giderilebileceği yapılan değerlendirmeler ile sübuta eriyor. Ben dün ilk defa seyrettim takımı. Tabii ki eksiklerimiz var. Taraftarlarımız da söylüyor, inşallah o eksiklikleri tamamladığımız takdirde bir kolej havasında takım oluşturulduğunu görebileceğimizi umut ediyorum. Bu noktada hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabii bu dönem 100. yıl, bu noktada çalışmalar devam ediyor. İlk maç Sivasspor'la. Sivasspor iyi bir ekip. Oturmuş bir kadrosu var. Yeni takviyeler de yapıldı. Avrupa Kupası'nda da ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Biz Avrupa noktasında da kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah gelecek Pazartesi günü deplasmanda sezonu açıyoruz, başarılı bir skorla dönmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki futbolda her zaman galip gelmeyi isteriz. Ne olursa olsun sportif başarı her zaman için önemli. Bunun için mücadele edeceğiz, ediyoruz. Daha güzelini yapmak için de çaba sarf edeceğiz" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Başkan Özgökçen, "Konyasporumuza maksimum fayda sağlayabilecek kimse onun üzerinde duruyoruz. Bu da belli bir süreci gerektiriyor. Çalışmalar şu anda daha hızlandı. Çünkü artık lig de başlayacak. Birinci tercih hazır olanlar, hazır olmaz ise elimizdeki mevcutlarla başlayıp daha sonra takviyeyi yapmak. Bunun da çok gecikmesini istemiyoruz. Kanat bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Kanat belki forvetten daha önce sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Ama neticelenmeden belirli bir aşamaya gelmiş olsa bile sözleşme imzalanmadan açıklanması çok doğru olmuyor" şeklinde konuştu.

"İlhan Palut Konyaspor'un teknik direktörüdür ve devam edecektir"

Özgökçen, Teknik Direktör İlhan Palut ile yönetim arasında sorun olduğu yönündeki iddialarla ilgili soruya ise, "İlhan Hocaya biz tamamen güveniyoruz, ekibine de güveniyoruz. Hele şu aşamada İlhan Hocayla yönetim kötü olsa bile şu anda bu iş yapılacak bir iş değil. Bunu çok net olarak belirtiyorum. Hocamızla inşallah biz başarı sağlayacağız. O noktada herhangi bir şüphe yok. Ortaya biri bir şey atıyor, ondan sonra temizlemeye çalışıyoruz. Bu tür şeylere ben çok itibar etmiyorum. İlhan Palut Konyaspor'un teknik direktörüdür ve devam edecektir" cevabını verdi.

"Ufak tefek gecikmeler, zorluklar bizi bu noktaya asla taşımaz"

İlhan Palut da yönetim ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını kaydederek, "Öyle bir problem yok. Evet hepimiz isterdik ki transferlerimiz en erken düzeyde tamamlansın. Erzurum'dan itibaren beraber çalışalım, hazırlık maçlarında hepsini tam kadro oynatalım ama bazen transferde istediğiniz hedeflere istediğiniz hızda ulaşamıyorsunuz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, aslında istesek transferi çoktan kapatmış bir kulüp olabilirdik. Ama bu noktada doğru oyunculara gitmek lazım. Takımımıza direkt katkı sağlayacak oyunculara gitmek lazım ve direkt gittiğimiz oyuncuların da transferi bazen bugünden yarına çözülmüyor. Evet şu anda eksiklerimiz var. Bunun için yönetimimizle çalışmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Erken olmasındansa doğru isimlerle transferi kapatmak bizim temel hedefimiz. Sorun noktasına geldiğimiz zaman hele ki ayrılma noktasındaki büyük bir kriz hiç aklımızın ucundan geçmeyen bir şey. Özellikle benim kendi ruhum savaşan, elindekiyle en iyisini yapmaya çalışan, bütün futbolculardan yüksek potansiyeli almaya çalışan bir antrenörüm. Ufak tefek gecikmeler, zorluklar bizi bu noktaya asla taşımaz. Öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk maçlarının her takım için zor olduğunu ifade eden Palut, "Biz çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyoruz ama biz de kendimize güveniyoruz. Çok iyi mücadele edeceğiz. Bir planımız var onu uygulamaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sonuç alırız" diye konuştu. - KONYA

Konyaspor, Transfer, Erzurum, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen Açıklaması - Son Dakika Spor


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