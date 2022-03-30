SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

30.03.2022 20:03

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruzMustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 'Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli.

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 'Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz' dedi.

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, açıklamalarda bulundu. Düzenlenen törenin 68 yıldır devam etmesinin önemini de ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Özgökçen, 'Başarı ödüllendiriliyor bu da ileride doğacak başarıların da bir öngörüsü oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ LİG İKİNCİLİĞİ'

Fatih Özgökçen, lig ile ilgili olarak ise şunları kaydetti: 'Biz özellikle Galatasaray maçından sonra kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, lig ikinciliğiydi. Şampiyonlar Ligi müziğini Konya'da dinletmek arzusu içerisinde olduğumuzu belirtmiştik. Bundan sonraki tüm maçlar rakibe bakılmaksızın son derece önemli. Bütün maçlara aynı ciddiyetle çıkıp hepsinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Önce kendi maçlarımızı kazanıp sonra da rakiplerin sonuçlarını değerlendirip hedefimize ulaşmak istiyoruz.?

SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz
SPOR Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Bütün maçlardan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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