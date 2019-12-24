Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gerekirse istifamız da olur

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında dün akşam sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Taraftarlar maç esnasında ve maçın ardından 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Maç sonunda yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili yazılı açıklamada bulunan başkan Hilmi Kulluk şunları söyledi: