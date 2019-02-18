Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Kadıköy'de 2 Puan Bırakmak Zorunda Kaldık

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldı.





Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de 2 puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz" dedi.



Fenerbahçe maçında yapılan hataların maçın sonucunu etkilediğini belirten Hilmi Kulluk, "Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız müsabaka, öncesi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle bir hayli konuşuldu, tartışıldı, üzerine yorumlar yapıldı. Özellikle Martin Skrtel'in oyuncumuz Zuta'ya yaptığı kasıtlı müdahalenin kırmızı yerine, sarı kartla geçiştirilmesi taraflı tarafsız herkesi isyan ettirdi. Dünyanın neresinde olursanız olun bu hareketin karşılığının kırmızı kart olduğu ve 'VAR' hakemlerinin neden bu pozisyon için müsabakanın baş hakemini uyarmadığı en çok eleştirilen konuların başında yer aldı. Maç oynanmadan önce yapılan hamlelere binaen kulübümüz tarafından yapılan açıklamada ilgili tüm kurumların dikkatini bu müsabakaya yoğunlaştırmasını istemiş ve sadece sahada ortaya konan futbolun konuşulmasını arzu etiğimizi belirtmiştik. Maalesef yine maçın sonucunu etkileyen hatalar yapıldı ve ne yazık ki bu hatalar başta camiamız olmak üzere bütün spor kamuoyunun vicdanını yaraladı" ifadelerini kullandı.



"KADIKÖY'DE 2 PUAN BIRAKTIK"



Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'in Zuta'ya yaptığı hareketin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Kulluk, "Hafta sonu Fenerbahçe'yle oynadığımız maçla ilgili yapılan tüm yorumlarda ve müsabaka değerlendirme yazılarında görüldüğü üzere rakibimizin müsabakanın 13'üncü dakikasında 10 kişi kalması gerekiyordu. Ancak böyle olmadı maalesef herkesin sarı kart üzerinde ittifak ettiği bir pozisyonda futbolcumuz Jahovic'e 'VAR' hakemlerinin uyarısıyla kırmızı kart gösterildi. Skrtel'in pozisyonunun gereği yapılmadı. Rakibimiz maçı 11 kişiyle tamamladı. Ne yazık ki oyun kuralları farklı yorumlandı ve herkesin gözü önünde yaşananlar nedeniyle takımımız Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldı. Bu anlamda galibiyeti kaçırdığımız için gerçekten üzgünüz. Bu maçın özelinde burada asıl tartışılması gereken konunun 13 ve 33'üncü dakikalarda 'VAR' hakemlerinin tutumunun olduğunu düşünüyoruz. Zaten pozisyonlarla ilgili sözü olan herkesin bizimle aynı düşüncede olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



"FUTBOLCULARI VE TEKNİK HEYETİ KUTLUYORUM"



Fenerbahçe karşısında ortaya konulan futbol nedeniyle futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ettiğini belirten Hilmi Kulluk, "Öte yandan bir kişi eksik olmamıza rağmen en az ev sahibi takım kadar koşan, pozisyonlara giren, golü bulan, saha ve seyirci avantajlarını elinde tutan bir rakibe karşı nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa bunun en güzel örneğini tüm Türkiye'ye gösteren, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı ortaya koydukları sıra dışı mücadele için tek tek kutluyoruz. Bizleri deplasmanda yalnız bırakmayan ve tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Son olarak futbolcumuz Adis Jahovic'e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, bütün iyi niyetimizle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



- Konya

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