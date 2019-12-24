Konyaspor Başkanı Kulluk: "Gerekirse istifamız da olur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Kulluk: 'Gerekirse istifamız da olur' - Son Dakika Spor

Konyaspor Başkanı Kulluk: "Gerekirse istifamız da olur"

6 saat önce

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, ara dönemde yapılacak transferle takımı istenilen yere getireceklerini ve gerekirse istifa da edebileceklerini açıkladı.

Konyaspor Başkanı Kulluk:

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, ara dönemde yapılacak transferle takımı istenilen yere getireceklerini ve gerekirse istifa da edebileceklerini açıkladı.


Hilmi Kulluk, Trabzonspor maçının hemen ardından gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirdiği belirterek, "Trabzonspor ile evimizde oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulumuz kulüp idari binamızda bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da bu toplantının bir bölümüne katıldı ve birlikte mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda bazı konularda karar almanın arifesine geldik. Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız" dedi. - KONYA

Aykut Kocaman, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:22 Kaynak: İHA
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