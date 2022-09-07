SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ümraniyespor maçıyla birlikte evimize kavuşacağız - Son Dakika
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SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ümraniyespor maçıyla birlikte evimize kavuşacağız

07.09.2022 10:20

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ümraniyespor maçıyla birlikte evimize kavuşacağızVIDEO YOK"Belirli bir süre türbülans yaşadık""Diouf takviyesiyle beraber transferi tamamladık"Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 'Forvet takviyesiyle transferi...

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ümraniyespor maçıyla birlikte evimize kavuşacağız

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"Belirli bir süre türbülans yaşadık"

"Diouf takviyesiyle beraber transferi tamamladık"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 'Forvet takviyesiyle transferi kapatacağımızı söylemiştim. Diouf'u kadromuza dahil ettik. Büyük ihtimalle bundan sonra bir takviye daha yapmayız' dedi.

Fatih Özgökçen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Adası'nda yaşanan olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Özgökçen, 'Futbol büyük bir endüstri. Büyük kitleleri peşinden sürükleyen bir spor. Dolayısıyla hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bugün burada düzenlenen toplantının amacı da bu. Birlikte ve beraberlik içinde hareket etme olgusunu ortaya çıkardık. İnşallah bu tür olayların olmaması en büyük dileğimiz' ifadelerini kullandı.

'BELİRLİ BİR SÜRE TÜRBÜLANS YAŞADIK'

Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için sezon başında ufak sıkıntılar yaşadıklarını ancak takımın toparlandığını dile getiren Fatih Özgökçen, 'Belirli bir süre türbülans yaşadık, Avrupa kupalarından dolayı. Futbolda galibiyet de var, mağlubiyet de var. Ancak ligin ilk 5 haftası itibariyle iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah böyle devam etmek için gayret edeceğiz' diye konuştu.

'DIOUF TAKVİYESİYLE TRANSFERİ KAPATTIK'

Kadrolarına son olarak tecrübeli golcü Mame Diouf'u kattıklarını hatırlatan Özgökçen, 'Ben daha önce forvet takviyesiyle transferi kapatacağımızı söylemiştim. Mame Diouf'u kadromuza dahil ettik. Büyük ihtimalle bundan sonra bir takviye daha yapmayız' diye konuştu.

'ÜMRANİYESPOR MAÇIYLA EVİMİZE KAVUŞACAĞIZ'

Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Özgökçen, sözlerini şöyle noktaladı:

'Biz zemin bozulmasının akabinde çalışmalara hemen başladık. Tahmin ediyorum, Hatayspor maçını da dışarda oynayacağız. Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte evimize kavuşacağız.?

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ümraniyespor maçıyla birlikte evimize kavuşacağız - Son Dakika

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