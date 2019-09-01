Konyaspor beraberliğe abone! Son 18 lig maçında...

Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken, Konyaspor oynadığı üç maçtan da sahadan bir puanla ayrıldı. Yeşil beyazlıların bu sonuçta oynadığı son 6 maçtan da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.



Konyaspor, geçtiğimiz sezonun 19'uncu haftasında sahasında oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanmıştı, Yeşil beyazlılar o maçtan sonra oynadığı 18 lig maçında 13 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken tek galibiyetini Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-2'lik skorla geçerek elde etti.



Yeşil beyazlı ekip, evinde oynadığı son 10 maçtan ise galip gelmeyi başaramadı. Konyaspor, evinde oynadığı 10 maçta 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



TARAFTARLARDAN SİTEM



Taraftar grupları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda, "Artık galibiyet görmek istiyoruz. Geçen senenin beraberlik rekorunu bu sene kıracak gibiyiz. Beraberliklere abone olduk. Adımız beraberlikler takımı oldu" şeklinde açıklamalarda bulundular.