Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

32 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme yaparken, diğer oyuncular idmana sahada 5'e 3 pas ve tempolu koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare ve Paolo Hurtado idmana katılmadı.

Atiker Konyaspor'un alt yapısından Kemal Ale Çakır, Fatih Mankır, Ömer Faruk Saymen ve Mücahit Kaya da çalışmada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Özdilek, Şenol Güneş'in Yerine Talip Oldu: Beşiktaş'ı Yönetecek Bilgiye Sahibim Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile Boşanıyor Manchester United'ın Yıldızı Alexis Sanchez, 6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 23:32:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]