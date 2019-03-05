Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş
ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme yaparken, diğer oyuncular idmana sahada 5'e 3 pas ve tempolu koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare
ve Paolo Hurtado idmana katılmadı.
Atiker Konyaspor'un alt yapısından Kemal Ale Çakır, Fatih
Mankır, Ömer Faruk Saymen ve Mücahit Kaya
da çalışmada yer aldı.