Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlılar, ligde 27 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. İdmana, tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı. Antrenman, core çalışmasıyla başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Toplu oyundan sonra yapılan koşu çalışması ve açma-germe hareketleriyle idman tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Beşiktaş, Holding, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Munzur çayında kaybolan ağabeyden sonra kardeşinin de cansız bedeni bulundu İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı Gözü dönmüş koca, tartıştığı eşi ve arkadaşını eve kilitledi Ahmet Davutoğlu: 2023'te kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu         
15:44
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Eksik ödenen hesabını isteyen gurbetçi işletmeci darbedildi Eksik ödenen hesabını isteyen gurbetçi işletmeci darbedildi         
14:27
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka         
12:52
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir         
11:21
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 16:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei