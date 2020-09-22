Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlılar, ligde 27 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. İdmana, tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı. Antrenman, core çalışmasıyla başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Toplu oyundan sonra yapılan koşu çalışması ve açma-germe hareketleriyle idman tamamlandı.