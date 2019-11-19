Son Dakika Haberleri: Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı
Son Dakika Spor Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı

6 saat önce

- Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladıKONYA - Konyaspor iki günlük aranın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeniden başladı.

- Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı

KONYA - Konyaspor iki günlük aranın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Antrenmanda ikili mücadele sonrası burnunda açılma meydana gelen takım kaptanı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı.

Süper Ligin 12. hafta maçında 23 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Konyaspor iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci katılmazken, milli takımlardan dönen oyuncular Faruku Miya ilk bölümde takımla, daha sonra ayrı, Ozan Can Oruç ise takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam etti. Oyuncular antrenmanı 10'a 10 oyun ve çift kale maç ile tamamladı.

Antrenmanın son bölümlerinde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alan ve açılma meydana gelen takım kaptanı Ali Çamdalı ise antrenmanı yarıda bıraktı.

Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı

Ali Camdali, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı
Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt! Vincent Aboubakar: Bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 03:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]