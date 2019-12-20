Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri

6 saat önce

Beşiktaş'ın sezon başında Ankaragücü'nden 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ABD'li oyuncu bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri, System.String[]

Beşiktaş'ın sezon başında Ankaragücü'nden 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ABD'li oyuncu bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.


Siyah beyazlı takımda 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu iki gol kaydetmişti.


Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın Beşiktaş'ta gözden düşen Tyler Boyd'u takımında görmek istediği öğrenildi.


Yeşil beyazlı yönetim ABD'li oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için Beşiktaş yönetimiyle pazarlıklar başlayacak. (Takvim)


Amerika Birleşik Devletleri, Ankaragücü, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!

Son Dakika Haberleri
16:00 iddaa'da banko maç mı arıyorsun? Misli.com yazarları reçeteyi çıkardı... - Son Dakika Spor
15:58 Türk tekvandocular Grand Slam'da dereceye giremedi - Son Dakika Spor
15:54 Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Son Dakika Spor
15:50 Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, öğrencilerle buluştu - Son Dakika Spor
15:41 Bülent Uygun: "Ligde kalmak istiyorsak bu galibiyetlere ihtiyacımız var" - Son Dakika Spor
15:31 Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Son Dakika Spor
14:34 Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]