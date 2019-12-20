Konyaspor, Beşiktaşlı Tyler Boyd'u istiyor | Transfer haberleri

Beşiktaş'ın sezon başında Ankaragücü'nden 2.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ABD'li oyuncu bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.



Siyah beyazlı takımda 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu iki gol kaydetmişti.



Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın Beşiktaş'ta gözden düşen Tyler Boyd'u takımında görmek istediği öğrenildi.



Yeşil beyazlı yönetim ABD'li oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için Beşiktaş yönetimiyle pazarlıklar başlayacak. (Takvim)



