Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı

32 dakika önce

KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.

Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı, System.String[]


KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Salı gününden itibaren Bolu'da devam eden Konyaspor, dün akşam yaptığı antrenmanla birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular taktik ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado katılmadı.
Öte yandan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını bugün Aytemiz Alanyaspor ile yapacak.

- Konya
Konyaspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
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